L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su una probabile novità di formazione oggi per Spalletti. Secondo il quotidiano oltre a Mario Rui e Politano, potrebbe esserci spazio anche per Juan Jesus ad Empoli. Kim è in diffida e sarebbe un peccato non averlo nel big match di venerdì con la Lazio. Lobotka ed Anguissa non sanno cosa sia il riposo poiché continuano a giocare senza fermarsi, stesso discorso vale per Osimhen.