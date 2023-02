Prima pagina – TuttoSport sul Napoli: “Alle 18 riparte il campionato in solitaria”

La prima pagina di TuttoSport è tutta per Angel Di Maria, eroe in Francia che ha trascinato la Juve agli ottavi di Europa League e trascinatore generale in questo periodo difficile per il club bianconero. Il Napoli è nel taglio basso con la conferenza stampa di Spalletti. Gli azzurri saranno impegnati oggi nella sfida ad Empoli per il +18 sull’Inter. “Rischio Napoli? La presunzione”, ha detto il tecnico in conferenza stampa. Poi l’occhiello: “ore 18: riparte il campionato in solitaria. Spalletti predica unità. Stasera Lecce-Sassuolo”.