Prima pagina – CdS: “Il Napoli è un modello di gestione”

E’ il giorno di Empoli-Napoli. Gli azzurri sono in Toscana per la sfida al Castellani, valida per la 24esima giornata di Serie A. L’edizione odierna del Corriere dello Sport mette la squadra partenopea in prima pagina col titolo: “Napoli, così si fa”. A Empoli (alle 18) dopo aver stabilito un altro invidiabile primato. Secondo quanto rivelato dal bilancio del ’22, il club di De Laurentiis ha azzerato il debito diventando così un modello di gestione. Poi, gli approfondimenti di Giordano e Mandarini con le probabili formazioni e la conferenza stampa di Spalletti che torna da ex: “Sfida delicatissima, bisogna mettere occhiali da fabbro”. Turnover ridotto, Elmas e Mario Rui le uniche novità.