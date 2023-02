GdS – Il ritorno di Meret ad Empoli! Non più una riserva, bensì un inamovibile di Spalletti

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla stagione di Alex Meret fino a questo momento. Secondo il quotidiano era molto difficile vedere ancora oggi Meret tra i pali del Napoli, dopo quanto avvenuto l’ultima volta qui. Meret è diventato un giocatore importante per Spalletti. Questo grazie alla sua grande forza di volontà, ai suoi interventi decisivi in diverse partite chiave della stagione. Nonostante il contratto in scadenza tra un anno(con opzione per il secondo), Meret ha dimostrato di guadagnare la fiducia di tutto il gruppo, anche se il Napoli ha sempre tenuto d’occhio tanti portieri. Infatti Giuntoli aveva già guardato in casa Empoli per Vicario.