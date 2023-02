L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Empoli, in vista del match di oggi contro il Napoli. Secondo il quotidiano già senza Akpa Akpro e Bandinelli squalificati e Cambiaghi infortunato, il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti potrebbe perdere un altro titolare. Infatti Francesco Caputo ha problemi al tendine ed oggi si deciderà se sarà disponibile. In caso di forfait sarà sostituito da Piccoli.