Empoli-Napoli, le probabili formazioni: tocca al Cholito!

Voglia di vincere, come cantavano Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Notti magiche, l’inno di Italia ’90, era la colonna sonora che ha accompagnato l’Italia alla vittoria di Euro 2020. Di Lorenzo ha paragonato il suo Napoli proprio a quell’Italia. Voglia di vincere, quella che deve accompagnare gli azzurri anche nella partita di oggi alle 18 contro il modesto Empoli, che Spalletti ha chiesto di non sottovalutare.

L’obiettivo di non sottovalutare la sfida del Castellani lo si legge anche nella formazione che potrebbe scendere in campo oggi ad Empoli. Il modulo è sempre il 4-3-3, contro il suo passato Spalletti vuole confermare più di un titolarissimo. Due i ballottaggi: quello tra Zielinski ed Elmas ed il solito Politano-Lozano.

In difesa ci saranno Kim e Rrahmani alle spalle di Meret. Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce completeranno la difesa. Lobotka avrà le chiavi del centrocampo con Zielinski e Anguissa. Politano e Kvaratskhelia potrebbero agire alle spalle di Simeone. L’argentino potrebbe avere una chance da titolare per permettere ad Osimhen, che ha accusato diversi fastidi nelle ultime gare, di recuperare energie. Non è escluso però che Spalletti potrebbe decidere di lasciare il nigeriano in campo e far entrare Simeone a gara in corso.

Ecco come potrebbero scendere in campo Empoli e Napoli nella sfida valida per la 24esima giornata di Serie A:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Marin; Baldanzi; Caputo, Satriano. All.: Zanetti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (Elmas); Politano (Lozano), Simeone (Osimhen), Kvaratskhelia. All.: Spalletti.