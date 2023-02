CdS – Nuova casa per Luciano Spalletti! Questo il posto in cui vivrà

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un’indiscrezione riguardante Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano niente alberghi con vista mare, nessun problema di traffico e perdite di tempo. Luciano Spalletti ha scelto una vita più semplice, abitando in un monolocale nel centro di Castel Volturno. Come se avesse scelto la solitudine dell’eremita, ha evitato tentazioni come i lussuosi specchi d’acqua che si possono ammirare dall’alto della camera dell’albergo Corso Vittorio Emanuele. Castel Volturno rappresenta la realtà presente. Un luogo in cui non si può essere separati dal proprio corpo. Qui, può organizzare il suo spazio essenziale e può svegliarsi al Konami Training Center rimanendo dentro nel progetto che questa volta sta sbocciando nella sua carriera di libero pensatore.