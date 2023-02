LIVE – Conferenza stampa di Luciano Spalletti pre Empoli-Napoli. Segui la diretta con MondoNapoli

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parlerà alle 13:45 in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato Empoli-Napoli. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.

“Ho appreso da poco della morte di Maurizio Costanzo, sono dispiaciuto. Perdiamo un uomo di televisione molto importante per quel che ha fatto. Sono vicino al dolore della famiglia”. “Come tornate ad Empoli quasi un anno dopo? Abbiamo fatto dei passaggi importanti su queste sconfitte. Poi per quanto visto successivamente certe situazioni sono state ammortizzate bene. È una partita delicatissima per quella che è la loro geometria tattica, dobbiamo saperla dilatare. Loro hanno un modo di giocare che viene da lontano, sanno stare in campo, hanno calciatori forti come Vicario, Parisi, Baldanzi. Sono calciatori che ci ritroveremo nelle grandi squadre e con classifiche importanti. Conosciamo la qualità di Luperto perché l’abbiamo avuto a disposizione e aveva bisogno di giocare con continuità. Sono segni della difficoltà di questa partita. Dobbiamo essere bravi a meccanizzare bene l’importanza di queste sfide e non considerare altro, come quando si hanno gli occhiali da fabbro. Si vede solo quello che ha davanti e non intorno”.