Inchiesta Prisma – La procura di Torino ha inviato gli atti delle intercettazioni della Juventus ad altre 6 procure italiane. Il motivo

Arriva una nuova svolta nell’Inchiesta Prisma che da un paio di mesi ha coinvolto la Juventus ed altri club italiani sulle plusvalenze del club bianconero. La Procura di Torino ha infatti inviato gli atti sui conti della Juventus alle procure di ben 6 città italiane. Ad essere coinvolte in questo processo secondo quanto riporta l’Agenzia Italpress sono state le procure di Bergamo, Bologna, Modena, Genova, Cagliari ed Udine. Il motivo che c’è dietro questa trasmissione degli atti a queste sei procure è da ricollegare ai possibili coinvolgimenti di vari club per le plusvalenze del club bianconero tra il 2018 e il 2021. Nelle intercettazioni della Procura di Torino compaiono molto spesso i nomi di Genoa, Sampdoria, Sassuolo e Atalanta per le operazioni del club torinese.