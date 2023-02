Zerbin a KKN: “Non ho mai pensato di voler lasciare Napoli Spalletti mi ha tenuto 20 minuti per una lezione tecnica. Il numero 23? Vi spiego”

Alessio Zerbin, calciatore del Napoli, è stato intervistato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Non ero nemmeno sicuro di rimanere a Napoli, già essere qui è un grande traguardo. Era difficile immaginare un percorso simile, anche se eravamo consapevoli di poter fare bene”.

“La vittoria contro l’Eintracht? È uno step successivo performare non solo in Italia, l’abbiamo dimostrato in Champions. È fondamentale per il processo di miglioramento della squadra. Sappiamo che sarà un percorso difficile ma abbiamo le possibilità di far bene e di andare avanti”.

“La partecipazione nel progetto del Napoli? Non giocare non è mai facile, ma in un gruppo così competitivo devi farti trovare pronto anche quei pochi minuti e al massimo. Questa è la differenza in questo gruppo, è fondamentale anche in un campionato lungo”.

“Le voci di mercato di gennaio? Non ho mai pensato di andare via nonostante le voci. Mi trovo bene qua e mi sento parte del progetto. Vogliamo conquistare qualcosa di importante, mi sento dentro questo sogno che cercheremo di ottenere in tutti i modi. Sono contento di essere qui, vogliamo fare qualcosa di grandissimo”.

“La scelta del numero 23? Ho sempre usato il numero 24, ma non me la sentivo di prendere la maglia da Insigne, perciò ho scelto il numero 23. Spero un giorno di ripercorrere le sue orme”.

“Spalletti vi chiede calma? Sappiamo che nel calcio basta un episodio per cambiare la gestione. Andremo a giocare contro l’Empoli, sarà una partita difficile contro una squadra che ha battuto l’Inter a San Siro e hanno qualità. Vincere non sarà semplice, le insidie sono dietro l’angolo, basta un passo falso e si può ribaltare la situazione. Cercheremo di vincere tutte le partite”.

“Il calore dei tifosi? L’atmosfera è impressionante. Noi sentiamo una responsabilità verso i tifosi, lo meritano. Girano il mondo per noi, hai sempre il loro calore anche quando sei sottotono, per noi dev’essere motivo di orgoglio spingere per loro che credono in quello che stiamo facendo”.

“Segui il Napoli basket? Ho sempre amato il basket, seguo più l’Nba. Domenica ci sarò visto che non giochiamo, quando c’è l’occasione mi fa piacere vederlo, mi è capitato anche di stare sveglio la notte per vedere delle partite. Oltre al calcio è lo sport che mi appassiona di più”.

“La fiducia di Spalletti? Dopo l’allenamento mi ha tenuto 20 minuti per migliorare su alcuni aspetti tecnici. È un motivo di crescita non solo mentale ma anche tecnico. Questo ti permette di tirare il meglio da ogni calciatore”.

“Gruppo straordinario? Sì, è alla base di quello che accade in campo. Se non c’è armonia e coesione puoi essere forte quanto vuoi, ma i risultati non arrivano. Noi siamo una famiglia, ed è il punto di forza maggiore del Napoli”.

“Nazionale? Quello resta un sogno. Se arriverà l’occasione sarà un momento speciale e di orgoglio per me e per la mia famiglia, sono sacrifici che vengono ripagati. Ne devo fare di strada per far parte di quel gruppo lì, quando ci sarà l’occasione devi dare tutto perché è il massimo livello a cui un giocatore può ambire”.