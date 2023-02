Prima pagina – TuttoSport, ADL: “Mi tengo i miei gioielli, ma se arrivano certe offerte…”

L’edizione odierna di TuttoSport mette in prima pagina il punto sulla Juventus, impegnata a Nantes negli ottavi di finale di Europa League. C’è spazio anche per il Napoli, con l’intervista al presidente Aurelio De Laurentiis: “Mi tengo i miei gioielli, certe offerte però…” Il patron aveva promesso di aprire un ciclo con Osimhen e Kvaratskhelia, il primo corteggiatissimo in premier, il secondo rimpianto di molte squadre. “Non sarà difficile trattenere i big – spiega il presidente del Napoli – ma a volte arrivano proposte che non puoi non accettare”.