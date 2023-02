Abbattuto il muro delle 1000 panchine in Serie A ed espugnata Francoforte, Luciano Spalletti è il leader di un Napoli imbattibile. Il condottiero di Certaldo è pronto a rinnovare il contratto. Il prolungamento non è per nulla in dubbio: ogni successo, ogni record lo lega sempre di più agli azzurri. Il prolungamento automatico del contratto scatterà a giugno e sarà fino al 2024 con un ingaggio di 2,7 milioni di euro. Lo scrive il quotidiano il Mattino nell’edizione di oggi in edicola.