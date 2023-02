Sono esauriti i biglietti per Empoli-Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in programma sabato alle 18.00 al Castellani. Saranno oltre 13mila gli spettatori presenti, con la prevendita dei tagliandi terminata nelle scorse ore e le biglietterie dello Stadio Castellani che resteranno chiuse il giorno della gara. L’apertura dei cancelli del Castellani è prevista circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 16.00, e si invitano i tifosi a recarsi allo stadio con congruo anticipo per evitare disagi e favorire l’afflusso all’interno dell’impianto sportivo. Empoli Football Club ricorda che il biglietto è nominativo e agli ingressi del Castellani saranno effettuati i controlli di routine. Per questa gara, come da decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2023, sarà vietato l’accesso all’interno dell’impianto alle persone residenti nella Provincia di Napoli e della Provincia di Roma in tutti i settori dello Stadio Castellani e che il settore ospiti resterà chiuso. Tale divieto, su disposizione delle autorità competenti, è stato esteso anche ai residenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e tutta la regione Campania.

Questo il comunicato del club toscano.