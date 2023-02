Top & flop – Il Napoli conquista l’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht

Dopo l’errore dal dischetto di Kvaratskhelia, il Napoli prende coraggio e sale in cattedra. Con i gol di Osimhen e Di Lorenzo, gli azzurri si aggiudicano l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito i Top & flop della redazione di MondoNapoli.

TOP Di Lorenzo – Il capitano del Napoli, sempre più leader degli azzurri, trascina i suoi compagni con una prestazione perfetta. In difesa è sempre attento, mentre in fase offensiva è decisivo con il gran gol che di fatto chiude la partita.

FLOP NESSUNO – In partite come quella di stasera, in cui il Napoli sbaraglia senza difficoltà gli avversari, è impossibile trovare un flop. Nessuno tra gli azzurri delude, e con una grande prestazione, il club partenopeo mette un piede ai quarti di Champions.