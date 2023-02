Osimhen a ESPN: “Quando fai bene, è normale che tutti ti guardino…”

Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN, un’emittente televisiva statunitense.

L’attaccante nigeriano ha parlato dell’interesse di diversi top club nei suoi riguardi: “Quando stai facendo così bene, è normale che le migliori società di tutto il mondo ti guardino, soprattutto nei primi cinque campionati. Essere in grado di attirare l’attenzione di questi big club dimostra che sto andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più per me e la mia squadra. Io però sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e trofei. Alla fine della stagione, vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Spetta al club decidere”.