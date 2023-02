Henry si inchina agli azzurri: “Il Napoli è incredibile, amo vederli giocare a calcio. Sono curioso di capire dove possono arrivare!”

Thierry Henry, ex calciatore di fama mondiale, che ha vestito alcune tra le maglie più prestigiose di club, ha parlato del Napoli.

Il campione francese, al podcast “House of Champions” in diretta su programma televisivo CBS Sports, si è letteralmente definito innamorato del calcio propugnato dal Napoli in questa stagione. Complimenti veri e sinceri, quelli di Henry, che sarebbe curioso di vedere fin dove potrà spingersi questo Napoli anche in Europa, magari contro una squadra di livello europeo altissimo come il Manchester City: “Il Napoli non ha squadre del suo livello in Italia, parliamo di una squadra che non si pone limite e che pratica un calcio fantastico. Nonostante l’addio di pezzi importantissimi, il club è riuscito a sostituire i partenti con nomi che si stanno confermando di altissimo valore, tra questi Kvara e Simeone sono formidabile. Anche gli stessi Osimhen e Lobotka. Vorrei capire dove può arrivare questa squadra, per questo li vorrei vedere in una squadra che per me è di pari livello in questo momento, come il Manchester City. Da questo scontro potremmo capire tanto sul reale valore di questa squadra”.