Champions League – Il Napoli rischia di perdere pezzi per i quarti: i diffidati

Ieri è andata in scena la prima sfida tra Eintracht di Francoforte e Napoli, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Con la vittoria per 2 a 0, gli uomini di Spalletti hanno praticamente messo un piede ai quarti di finale. Le insidie però, non sono tutte scongiurate: infatti, nella gara di ritorno gli azzurri dovranno tenere alta la concentrazione per evitare la rimonta tedesca.

I problemi però non finiscono qui. Infatti, particolare attenzione in vista della gara di ritorno, va ai diffidati. Nel Napoli, dovranno stare attenti Kim Min Jae e Matteo Politano: in caso di ammonizione, salteranno l’andata dei quarti di finale.

Buone notizie però, per i napoletani. Infatti, in caso di approdo alle semifinali, le regole della Champions impongono l’azzeramento dei cartellini. Basterà quindi non farsi ammonire nelle prossime sfide per poter contare su tutti gli effettivi in vista dei prossimi impegni di Champions.