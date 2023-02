Spalletti in conferenza: “Siamo stati molto maturi! Qualificazione? Restiamo calmi, azzeriamo tutto”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della vittoria per 2-0 del Napoli in casa dell’Eintracht Francoforte: “Abbiamo cercato la terza rete fino all’ultimo, ma bisognava fare attenzione anche a non subire gol. I tedeschi hanno chiuso bene gli spazi con il loro modulo”.

Su Kim e Lozano: “Kim è tecnico, prima non giocava così tanti palloni, ma ora gli riesce bene. Fa tutto e arriva ovunque. Lozano ha fatto strappi importanti, che solo lui può fare. In alcune scelte non è stato impeccabile, ma la sua partita è stata grandissima nonostante qualche impecisione”.

Sulla prestazione: “Abbiamo fatto una gara intelligente, sicura e convinta. Li abbiamo aggrediti nel giusto modo e abbiamo provato a schiacciarli. La squadra è stata perfetta dal mio punto di vista. Siamo stati bravi a non fargli trovare le giuste distanze”.

Sulla maturità della squadra: “Abbiamo ragionato bene, nonostante un rigore fallito. Non potevamo sbagliare questa partita e siamo stati bravi a non concedere niente. Li abbiamo limitati nelle ripartenze, dove loro sono maestri”.

Sulla qualificazione: “Bisogna restare calmi. C’è ancora la partita di ritorno e non dobbiamo essere presuntuosi. Dopo questa partita azzeriamo tutto. Il vantaggio c’è, è chiaro, ma se andiamo a giocare il ritorno in modo leggero rischiamo di cadere in situazioni pericolose. La grande partita che abbiamo fatto stasera va ripetuta anche al ritorno”.

Su Lobotka: “Stasera è stato meraviglioso. Non è mai stato saltato e di questo gli va dato merito. In quel ruolo sa fare tutto, è forte, è stato anche veloce in campo aperto. I compagni si fidano di lui”.