Sky – Verso Eintracht-Napoli, la probabile formazione di Spalletti

Eintracht Francoforte-Napoli è la sfida in programma questa sera alle ore 21 Deutsche Bank Park, partita valida per il girone di andata degli ottavi di Champions. Dopo il primo posto nel girone A e le favolose vittorie contro Ajax e Liverpool gli uomini di Spalletti hannp intenzione di ritornare a Napoli con i tre punti.

Secondo quanto riportato da SkySport, gli azzurri scenderanno in campo con il solito 4-3-3. In porta Meret, davanti a lui pronti Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. In mezzo al campo i favoriti per una maglia da titolare sono Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.