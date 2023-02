Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita di Eintracht-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non abbiamo nessun obbligo verso nessuno, abbiamo solo l’obbligo di impegnarci al massimo tutti i giorni e fare il massimo ogni partita. Sognare non è vietato, né in campionato né in Champions League. Andiamo in campo con calma, sapendo che sarà una partita molto delicata e molto difficile”.