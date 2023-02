Come ogni martedì , ritorna la trasmissione di MondoNapoli TV “Con un sogno nel cuore” in diretta Facebook, Twitch e Youtube.

Questa sera però, la trasmissione sarà in formato CHAMPIONS in vista della gara tra Francoforte e Napoli.

Si parlerà tanto del Napoli di Luciano Spalletti che continua a dare spettacolo partita per partita e in particolare si analizzerà la partita degli azzurri contro il Francoforte al Deutsche Bank Park (La partita avrà inizio questa sera alle ore 21:00).

Ovviamente come ogni martedì, anche i tifosi potranno entrare in live con i colleghi di MondoNapoli per dire la loro.

Vi aspettiamo questa sera alle ore 23:00 su Facebook, Twitch e Youtube.