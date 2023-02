CdS sicuro “Napoli nettamente più forte dei padroni di casa”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla gara di Champions contro l’Eintracht, in programma questa sera alle ore 21:00 a Francoforte.

“Il Napoli è più forte dell’Eintracht per completezza e gioco. Sarebbe, però, un imperdonabile errore fidarsi solo della superiorità di una squadra quando si parla di scontri diretti in Champions. Contro l’Eintracht occorrono due partite intonse, senza errori e con colpi da campioni. Se il Napoli giocherà come sa, basando la partita sul piano tecnico, allora troverà la strada asfaltata. L’Eintracht non ha giocatori del livello di Kvaratskhelia, Osimhen e Lobotka”. Si legge sul quotidiano.