Schira on Twitter: “Rinnovo Zielinski in stand by, potrebbe partire in estate”

Nicolò Schira, tramite suo profilo ufficiale Twitter, ha riportato degli aggiornamenti per quanto riguarda l’operazione rinnovo di Piotr Zielinski.

Stando a quanto affermato dal giornalista, pare che al momento non sia stato trovato un accordo e, quindi, la trattativa è in stand by. Il contratto del polacco scade nel 2024 e il mancato prolungamento potrebbe portare alla cessione in estate. Alcuni club inglesi hanno già chiesto informazioni a riguardo.

Di seguito il tweet:

Piotr #Zielinski’s contract extension with #Napoli is currently in stand-by. His contract expires in June 2024 and he could leave in summer, if they don’t reach an agreement for the renewal. Some english clubs have already asked info for the polish player. #transfers