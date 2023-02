Eintracht, Glasner: “Il Napoli è una squadra molto dinamica con pressing e contro-pressing. L’obiettivo è raggiungere i prossimi round!” Gotze: “Sappiamo che sarà difficile!”

Oliver Glasner e Mario Götze hanno parlato in conferenza stampa per discutere della sfida contro il Napoli, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions. Ecco quanto evidenziato:

“Ci attende una sfida eccezionale. Il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti! Entrambe le squadre sono molto competitive e stabili. Il tutto esaurito, l’atmosfera entusiasmante, due formazioni al top della forma: questo è ciò che vogliamo sempre vedere”

“Il Napoli è una squadra che gioca con grande intensità, pressione alta e contro-pressing. Sono preparati a giocare in modo molto aggressivo senza la palla. Kvaratskhelia e Osimhen sono ovviamente talentuosi, ma il Napoli non può ridursi solo alla fase offensiva. Hanno un eccellente equilibrio difensivo ed hanno conquistato risultati straordinari nella fase a gironi”

Abbiamo accumulato una grande esperienza come squadra durante la fase a gironi e abbiamo guadagnato queste due partite. Sappiamo quant’è ardua la competizione a questo livello. L’esperienza è certamente importante, ma alla fine contano solo il momento e il nostro rendimento.

Glasner sulla situazione di Rode: “Ha fatto allenamento individuale oggi e sarà con la squadra, a meno che non ci siano problemi. Tuttavia, non inizierà il gioco”.

Gotze sui risultati interni: “Aspettiamoci una grande partita in casa. Aspettavamo con ansia i quarti di finale anche per l’atmosfera”.

Glasner a proposito del modo di giocare del Napoli: “Conosciamo il 4-3-3 del Napoli e sanno essere compatti ma al tempo stesso letali”.



“E’ fondamentale agire in modo coerente, mantenendo l’avversario difensivo. Abbiamo pensato di dare una spinta emotiva ai giocatori, ma alla fine non ne abbiamo avuto bisogno. I nostri ragazzi sono più che pronti e motivati, quindi il nostro obiettivo è fare tutto il possibile per vincere”