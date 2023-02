Alla vigilia di Eintracht-Napoli, Luciano Spalletti sembra non avere dubbi sulla formazione che schiererà in campo al Deutsche Bank Park.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico toscano opterà per tre cambi rispetto agli undici schierati in campionato contro il Sassuolo. Mario Rui partirà dal 1′ al posto di Olivera, così come Zielinski e Lozano, che andranno a sostituire rispettivamente Elmas e Politano.

Per il resto, quindi, non sono previste novità.