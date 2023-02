Un Napoli ermetico e cannibale, è la sintesi del capolavoro di Spalletti. Le pagelle dei quotidiani per il tecnico

Il Napoli di Luciano Spalletti conquista la settima vittoria consecutiva in campionato battendo il Sassuolo 0-2 al Mapei Stadium. I quotidiani oggi in edicola hanno elogiato il tecnico azzurro con voti altissimi. La Gazzetta dello Sport gli dà 7,5. Settima vittoria di fila per una squadra che non avverte mai cali di rendimento e questo è un grande pregio per il lavoro di un allenatore che sa tenere tutti sulla corda. Il Corriere dello Sport gli assegna un 8. Mille panchine in carriera e altrettanti applausi e poi la ventesima vittoria in campionato, la numero 280 in A, che fa sempre più rima con scudetto. A prova di scaramanzia: l’amuleto è il Napoli. Una squadra ermetica e micidiale. Il suo capolavoro. Tuttosport gli dà 7. Festeggia al meglio la panchina numero 1.000. Veder giocare il suo Napoli è un piacere: ventesima vittoria in 23 partite. A +18 forse nemmeno col binocolo scorge le inseguitrici. Anche Il Mattino dà 7. Era la serata giusta per il turnover ma non cambia nulla nel valore della prestazione. Infatti è un primo tempo da tribù feroce che si aggrappa al suo 4-3-3 e fa qualsiasi altra cosa quando ha il pallone tra i piedi. Attaccano tutti a rotazione, senza anarchia: tutti sanno sempre cosa fare. La timidezza della ripresa, qualche brivido lo fa correre. Ma tra 4 giorni c’è la Champions. E per una notte il +18.