Prima pagina – Il Mattino: “Mille e una notte. Napoli, un divario impressionante!”

Il Napoli come una favola. In prima pagina il Mattino cita la famosa raccolta di favole orientali per celebrare il successo del Napoli sul Sassuolo: “Mille e una notte”. Al Mapei Stadium finisce 0-2 tra Sassuolo e Napoli. Poi aggiunge: “Due capolavori di Kvara e Osi, Sassuolo k.o. E Spalletti festeggia il record di panchine”. Sono infatti 1000 le panchine in Serie A del tecnico toscano che, insaziabile, commenta: “Dobbiamo essere più feroci”. Il divario adesso è impressionante, ora testa alla Champions. Il Napoli tornerà, infatti, subito al lavoro per preparare la sfida degli ottavi.