Napoli-Eintracht, previsto un altro sold-out! Restano pochi posti solo nei settori inferiori

La gara di ritorno contro l’Eintracht al Maradona sarà senza dubbi decisiva. Il Napoli potrà contare sul proprio pubblico per centrare la qualificazione ai quarti di Champions League. La risposta del pubblico è arrivata veloce, con i tifosi che hanno esaurito la maggior parte dei biglietti in tempo record. Infatti, si prospetta l’ennesimo sold out stagionale. Attualmente, sono disponibili gli ultimissimi biglietti nella Curva A Inferiore. Anche questo settore è però destinato al pienone assoluto.