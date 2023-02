CdS – Ottima gestione dell’arbitro Colombo. Questa la moviola del match del Mapei

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla direzione di gara dell’arbitro Colombo di Como. Secondo il quotidiano ci sono proteste sul gol di Osimhen, però si tratta di un contrasto energico ma non falloso, quindi giusto convalidare il gol. Sul movimento di Defrel sul passaggio di Frattesi: segna Laurienté ma il pallone va in direzione del compagno. Giusto annullare la rete. Maxime Lopez rischia il giallo per una spinta su Lobotka: dieci minuti dopo entrata durissima e l’ammonizione arriva. Il francese va vicino al rosso per un duro colpo ai danni di Zielinski, ma l’arbitro non prende provvedimenti.