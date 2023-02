CdM – Osimhen-Kvaratskhelia, la coppia più bella del mondo, con dispiacere per gli altri

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sull’affiatamento tra Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Osi e Kvara sono la coppia più bella del mondo con tanto di dispiacere per gli altri. I numeri parlano per loro: Kvara segna il suo decimo gol in campionato, ai quali aggiunge undici assist; Victor è sempre più capocannoniere della serie A con 18 reti (in 19 partite), con in più quattro assist. Sono sempre loro due a trascinare al Napoli nella sfida contro il Sassuolo, vinta 2-0, con due reti di straordinaria bellezza, entrambe nel primo tempo.