All’85’ di Sassuolo-Napoli Victor Osimhen è stato sostituito a causa di un problema di natura muscolare. Di seguito le dichiarazioni di mister Spalletti in merito alla situazione: “Per quello che abbiamo valutato sul posto, poi ora i medici stanno approfondendo, non sembra nulla di particolare, solo un po’ di stanchezza. Lui non riesce a risparmiarsi, due metri diventano duecento, non si ferma finché non ha ricatturato la palla”.