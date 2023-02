Spalletti a Dazn: “Osimhen? Sembra nulla di grave. Questa sera meglio delle ultime uscite. Eintracht? È una squadra fortissima”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso del post partita di Dazn per parlare di Sassuolo-Napoli.

“Riaggressone come quella di Guardiola? Bisogna andarci piano con i paragoni, poi diventa un problema, bisogna essere calmi. Dobbiamo fare bene le cose, la riaggressione l’hanno fatta molto bene perché sanno strappare la palla all’avversario. Oggi è stata una grande prestazione, perché paragonando alle ultime partite le abbiamo vinte ma con meno qualità. Stasera invece come possesso, gestione delle fasi e come squadra siamo stati superiori alle ultime”.

“Le condizioni di Osimhen? Abbiamo valutato sul posto, non sembra niente di grave, solo stanchezza. Lui non riesce a risparmiarsi, ha questa voglia che non si sa dove finiscono. Spera sempre nei due metri, poi diventano duecento e non si ferma finché non riprende la palla”.

“Il gesto verso un ragazzo disabile? Lo conosco da anni, sono andato a salutarlo volentieri perché l’ho visto dietro la panchina. È un amico e gli amici si salutano”.

“Supremazia nel gioco? Stasera siamo stati sintetici nelle cose da fare. Siamo stati veloci e qualitativi nel far girare la palla e creare occasioni. abbiamo sofferto alcune volte perché il Sassuolo è una squadra ben allenata, perciò in alcune situazioni abbiamo sofferto. Nel secondo tempo abbiamo fatto tante cose bene, ci siamo avvicinati più volte al 3-0, viene fuori che la squadra è stata super attenta, super matura e super vogliosa, tutta roba extra. Anche se stiamo vivendo un buon momento nessuno va morbido su quello che deve fare”.

“Eintracht? È una squadra fortissima, ha calciatori velocissimi, ripiega bene e attacca con velocità. Ha gente tecnica e gioca per la singola partita. È più abituata di noi a giocare per il dentro o fuori, hanno anche vinto l’Europa League. Noi lo stiamo facendo e anche se abbiamo il vantaggio non dobbiamo fare troppi calcoli. Dobbiamo comandare la testa e affrontare le partite come se fossero decisive per andare a sognare, perciò quest’atteggiamento fa la differenza e ci abitua ad essere dentro le gare ad eliminazione diretta”.