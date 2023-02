LIVE MN – Sassuolo-Napoli 0-2, il VAR nega il gol al Sassuolo!

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena dalle 20:45 la 23esima giornata di Serie A. Apre la sfida Sassuolo-Napoli con i neroverdi a caccia di punti per consolidare la salvezza e confermare il buon periodo di forma dopo aver deluso nella prima parte di stagione e con i partenopei pronti a dare un segnale ancor di più importante al campionato ed in ottica Champions all’Eintracht Francoforte.

Di seguito le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté. All.: Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

20:45 – Comincia il match, battono gli azzurri!

12′ – GOOOOOOOOOL! KVARA! Un gol magnifico dopo una percussione straripante del georgiano!

13′ – PALO DEL SASSUOLO! Reazione d’orgoglio dei neroverdi, dopo una percussione Laurientè incrocia il destro e becca il palo!

19′ – Suggerimento per Defrel che spalle alla porta controlla, prende posizione e incrocia sul fondo

25′ – PALO DI OSIMHEN! A campo aperto sfida due difensori neroverdi, sposta la sfera sul sinistro ma centra il legno

33′ – GOOOOL DI OSIMHEN! Da una posizione impossibile, trova un gol IMPREVEDIBILE! GOL MAGNIFICO!

34′ – Reagisce ancora il Sassuolo! Cross pericoloso al centro di Laurientè che però non trova alcun compagno

35′ – Occasione per Osimhen che calcia all’aria!

36′ – Cross di esterno di Kvaratskhelia che regala un cioccolatino da scartare per Osimhen che, di testa, sfiora il tris!