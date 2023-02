Il Mattino – Stadio di Reggio Emilia tinto d’azzurro! Circa diecimila cuori azzurri presenti

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui tifosi del Napoli presenti in quel di Reggio Emilia. Secondo il quotidiano non è proprio sold out, ma in ogni caso oggi i botteghini restano chiusi: in tutto sono 16mila i biglietti venduti, compresi i 6.500 abbonati del Sassuolo. La stima, dicevamo, è di poco meno di 10mila tifosi napoletani che invaderanno Reggio Emilia in giornata: tutti non residenti a Napoli e in provincia. Il settore ospiti resta chiuso. E il divieto di indossare capi azzurri vale esclusivamente per il settore della Curva del Sassuolo . E non in altri settori dello stadio.