Il Mattino – Sassuolo – Napoli, probabili quattro cambi per Spalletti. Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano c’è il Sassuolo stasera sulla strada dei cannibali di Spalletti. La logica del momento, a quattro giorni dalla gara di andata con l’Eintracht, consiglia di far uso dei riservisti, di coloro che fino ad adesso sono stati più al riparo rispetto a quelli che hanno occupato la trincea in prima linea. Ma fino a un certo punto: perché Spalletti non rinuncia né a Osimhen, né a Kvara e neppure a Lobotka, gli intoccabili, nella notte di Reggio Emilia dove al Mapei Stadium sono stimati, all’incirca, diecimila tifosi del Napoli, sparpagliati ovunque nello stadio del Sassuolo. Insomma, il turnover va bene per gli altri, ma non per le stelle del firmamento. D’altronde, metterli in panchina significherebbe dare un segnale sbagliato al resto della tribù. Non gli va di rallentare neppure con 15 punti di vantaggio, al tecnico azzurro. E allora, Napoli-2 per modo di dire: scalpitano Juan Jesus, Olivera, Elmas e Politano. Insomma, al massimo saranno 4 i cambi rispetto alla vittoria con la Cremonese. Un dosaggio di forze, anche tenendo conto che la Champions bussa alla porte.