CdS – Un mese di stop per Raspadori! Rischia di saltare anche la Nazionale

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano Raspadori dovrebbe saltarle tutte fino alla sosta di marzo. E rischia seriamente di disertare anche Italia-Inghilterra, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 in programma proprio al Maradona il 23 marzo. I tempi di recupero dell’infortunio rimediato martedì in allenamento oscillano proprio tra i 30 e i 40 giorni, ma tutto è legato alla reazione del giocatore all’iter di riabilitazione. E allora, non sarà breve. Per niente: l’assenza di Raspadori durerà un po’ e riguarderà una serie di partite importanti sia in chiave scudetto sia in ottica Champions. Jack potrebbe tornare a ridosso della sosta o direttamente il 2 aprile con il Milan, dopo la pausa, e ciò significa che mancherà oggi, martedì in coppa, a Empoli, con la Lazio, con l’Atalanta e nel bis con l’Eintracht del 15 marzo decisivo per la qualificazione ai quarti. E ancora: a fortissimo rischio sono anche la trasferta con il Torino del 19 marzo e l’impegno della Nazionale. Una passerella che segnerà il ritorno degli azzurri di Mancini a Napoli dopo quasi dieci anni di assenza.