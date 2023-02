CdS – Osimhen – Kvaratskhelia il duo che fa sognare gli azzurri. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul tandem che fa sognare gli azzurri Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano adesso, mentre all’orizzonte s’intravede il sogno, rimbalzano gli highlights d’un semestre che sa di loro. Osi e Kvara o Kvara e Osi, dopo essere entrati in quarantuno dei settantasei gol del Napoli, dopo averne decorati rispettivamente diciotto e undici, rappresentano un marchio d’identità, forse anche un fatturato. I due giganti del gol sono nati per esistere assieme, per miscelare la loro (pre)potenza con quelle movenze un po’ feline. La sintesi di una perfezione che sta tutta in una combinazione e che Spalletti, fatalmente e gioiosamente, rilancia a Reggio Emilia, prima di tuffarsi in Champions League. OK, è la coppia giusta, quasi un biglietto della Lotteria”.