Il Napoli ha appena svelato la lista dei convocati per il match in programma domani sera alle 20:45 a Reggio Emilia. Ecco tutti gli azzurri che prenderanno parte al match Sassuolo-Napoli, out Raspadori:

“PORTIERI: Meret, Gollini, Marfella;

DIFENSORI: Kim, Juan Jesus, Di Lorenzo, Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Ositgard, Bereszynski, Zedadka;

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Zielinski, Demme, Lobotka, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin;

ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano, Politano, Simeone”.