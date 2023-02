Prima pagina – CdS: “Tutti su Kvara, la reazione del Napoli”

Kvaratskhelia è ormai il punto fermo del Napoli di Spalletti che vola spedito verso la storia. L’attaccante georgiano ha compiuto da poco 22 anni, è al suo primo anno in Italia, ma semina il panico nelle aree avversarie come se giocasse in Serie A da sempre.

Oggi l’edizione nazionale del Corriere dello Sport dedica il taglio basso al numero 77 azzurro. “Tutti su Kvara, Napoli fa muro”. L’agente racconta dell’esterno sinistro. Tante le offerte, tra le quali c’è quella del Real Madrid, anche se qui si trova bene. Intanto, già la scorsa settimana Aurelio De Laurentiis aveva promesso di blindare Osimhen e Kvaratskhelia. Così il club studia un nuovo contratto con lo stipendio raddoppiato.