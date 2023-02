A pochi giorni dalla sfida tra Napoli e Sassuolo, valevole per la 23esima giornata di Serie A, è stato designato l’arbitro che dirigerà il match. La partita si terrà venerdì 17 febbraio alle 20:45 al Mapei Stadium. L’arbitro scelto per la direzione della sfida è Andrea Colombo di Como. Il lombardo dirigerà per la prima volta una partita del Napoli.

Di seguito la squadra completa:

ASSISTENTI: Galetto-Tolfo. IV UOMO: Orsato. VAR: Doveri-Banti.