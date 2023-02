Report allenamento Sassuolo: “Per Berardi sofferenza cicatriziale al livello dell’adduttore sinistro”

Domenico Berardi salterà la partita contro il Napoli.

Come emerso dal report dell’allenamento pomeridiano in casa Sassuolo, inoltre, il calciatore non avrebbe riportato lesioni per l’infortunio occorso all’adduttore sinistro, ma dovrà comunque stare al riposo con l’obiettivo di essere arruolabile per la prossima gara di campionato, ovvero quella successiva alla sfida di venerdì contro gli azzurri. Il contenuto del comunicato ufficiale fa intendere che sarà mister Dionisi a dare lumi sulle condizioni dell’attaccante, in occasione della conferenza stampa prepartita di domani: “Per Domenico Berardi gli esami effettuati hanno evidenziato una sofferenza cicatriziale a livello dell’adduttore sinistro escludendo lesioni acute. Le condizioni del giocatore verranno poi valutate quotidianamente. Domani alle ore 12 presso la Sala Stampa del Mapei Football Center è prevista la conferenza pre partita di mister Dionisi”.