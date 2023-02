Radio Kiss Kiss Napoli – Raspadori potrebbe restare ai box per un mese

Giacomo Raspadori potrebbe rimanere fuori per un mese circa.

La notizia è stata lanciata dal programma “Radio Goal”, in onda alle 13 sulla radio ufficiale del club azzurro, ovvero Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto raccolto da Valter De Maggio e colleghi, in contatto con lo staff sanitario del Napoli, i tempi di recupero per l’infortunio accusato dall’ex Sassuolo nelle ultime ore, potrebbe essere più grave del previsto ed impedire all’attaccante di prendere parte alle sfide di febbraio. Seguiranno aggiornamenti più dettagliati nei prossimi giorni per conoscere l’entità dello stop.