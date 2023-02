Napoli-Eintracht Francoforte, spunta la data per la vendita dei biglietti: i dettagli

Il 15 marzo 2023 il Napoli affronterà l’Eintracht di Francoforte nell’ottavo di finale di Champions League. I biglietti per la gara saranno disponibili all’acquisto dalle ore 14:00 del 15 febbraio.

Di seguito i prezzi dei biglietti per il match:

Tribuna Posillipo € 250,00; Tribuna Nisida € 150,00; Tribuna Family € 80,00 (adulto)/€ 40,00 (under 12); Distinti € 100,00; Curve € 60,00.

Di seguito invece i prezzi per gli abbonati:

Tribuna Posillipo € 200,00; Tribuna Nisida € 120,00; Distinti € 80,00; Curve € 48,00.

Oltre allo sconto del 20%, gli abbonati avranno un diritto di prelazione sul proprio posto. Dalle ore 14:00 di mercoledì 15 febbraio 2023 inizierà la vendita libera dei posti sui quali non insista la prelazione degli abbonati. Il termine per l’esercizio della prelazione prevista in favore degli abbonati è decorso: a partire dalle ore 16:00 di venerdì 17 febbraio 2023, sarà aperta la vendita libera di tutti i posti ancora disponibili.