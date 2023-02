Napoli-Eintracht – Dopo 6 ore dall’uscita dei biglietti ancora tantissime persone in coda

Alle 14 di oggi pomeriggio sono usciti su TicketOne e nelle biglietterie autorizzate i biglietti per la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte di Champions League del 15 marzo al ‘Maradona‘. Dopo l’uscita dei biglietti nel pomeriggio, molti tifosi azzurri si sono fiondati sul sito per trovare il biglietto, e c’è stata una grande coda per acquistarli. Dopo ben 6 ore dall’uscita dei biglietti ci sono ancora tante persone in coda che aspettano di trovare posti liberi, anche se molti settori sembrano già vicini al soldout, al momento solo in Curva A inferiori e in Curva B inferiore ci sono biglietti ancora disponibili, e qualche biglietto in Tribuna Posillipo