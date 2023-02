CdS – “Al Mapei Stadium sarà invasione dei tifosi azzurri..”

Sassuolo-Napoli è alle porte e i tifosi azzurri sono pronti a dare il loro sostegno alla squadra. Al Mapei Stadium, infatti, ne arriveranno tanti da diverse zone del Nord Italia e non solo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà una vera e propria invasione partenopea. Su 17.500 posti disponibili, circa 9.000 saranno occupati dai supporters napoletani. In pratica, più del 50% dell’impianto sportivo: una percentuale piuttosto alta per una partita in trasferta.