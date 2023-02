Gazzetta – La carica del Maradona e di Maradona: Spalletti rivendica il talismano del Napoli

Luciano Spalletti sa bene come caricare il popolo azzurro e l’ha dimostrato anche nelle ultime ore.

Il tecnico del Napoli è a tutti gli effetti il timoniere dell’impresa partenopea, capace soprattutto di vincere e convincere anche al di fuori del rettangolo verde con una logicità ed una spensieratezza che hanno rassicurato fin dall’inizio i sostenitori del sogno tricolore. Come riportato stamane dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, inoltre, ieri in occasione del ritiro del premio di allenatore del mese, ha voluto fortemente ricordare la fortissima valenza della statua di Maradona per gli stessi calciatori e per lo staff tecnico. Un amuleto che tutto il Napoli può vantare di avere dalla sua parte. Ecco le parole del mister toscano contenute nel quotidiano sportivo: “Nello spogliatoio – racconta Spalletti – c’è quella statua di Maradona che in molti vanno a toccare. Io pure quando si esce in campo perché lo vogliamo portare nella nostra squadra: lui è stato uno che ha vinto attraverso il gioco, la qualità, attraverso tutte quelle cose che piacciono ai tifosi”. Già, Diego. Uno a cui ti accosti con entusiasmo e soggezione nello stesso tempo. Vogliamo cercare di assomigliargli il più possibile e porteremo sempre dietro gli insegnamenti che ci ha dato”.

Diego è con Napoli.