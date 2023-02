Gazzetta – Aumenta il divario in Serie A: Kvara e Osimhen sfidano l’intera Europa

Il Napoli è attualmente a 15 punti dall’Inter, bloccata nel pari di Marassi.

Numeri da record, quelli della squadra di Luciano Spalletti, che non vuole fermarsi e vuole ammazzare quanto prima il campionato per avere la certezza del tricolore. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo il grande exploit in Serie A, gli azzurri starebbe pensando già all’impegno Champions contro l’Eintracht. I due simboli della rinascita azzurra, Kvara e Osimhen, vogliono confermarsi fuoriclasse anche in Europa: “Quando sul palco di San Remo la cantavano Adriano Celentano e Claudia Mori, i nostri eroi non erano nemmeno nati e Diego Maradona aveva sette anni. Ma rende il concetto, perché a una settimana dalla sfida di Francoforte contro l’Eintracht i gemelli diversi in azzurro lanciano la sfida all’Europa.Vogliono essere loro i più forti – non solo belli – nel reame chiamato Champions. Solo Haaland davanti Nel gioco delle coppie, numeri alla mano, i napoletani sono dietro solo alla coppia del Manchester City formata da Haaland e Foden”.