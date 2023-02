“Con un sogno nel cuore” – Torna il nostro appuntamento settimanale su Facebook, Youtube e Twitch

Si ricorda ai lettori che stasera alle 22:30 torna il nostro appuntamento settimanale in diretta su Twitch, Facebook e Youtube.

In questo programma, i protagonisti sarete voi. Avrete sempre la possibilità di entrare in diretta per commentare i vari temi da noi trattati come: la vittoria della Napoli sulla Cremonese, l’allungo in classifica col pareggio dell’Inter con la Sampdoria e l’imminente gara di Champions League contro il Francoforte. Non c’è nient’altro da dire se non: “Ci vediamo stasera”