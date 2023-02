Spalletti: “Per lo Scudetto ci vuole calma! Con l’Eintracht sarà tosta, su Kvara dico questo”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in una lunga intervista al CONI dove il tecnico toscano si trovava in occasione del premio dedicato ad Andrea Fortunato, ex giocatore della Juventus e non solo scomparso alla giovanissima età di 24 anni. Di seguito l’intervista completo riportata da TuttoMercatoWeb:

“Kvaratskhelia lo paragono a Momo Salah, è un giocatore con grande sensibilità nel dribbling e nell’accarezzare la palla. Riesce a mantenere la calma anche sotto pressione e ha una finalizzazione precisa. Ha tutte le qualità per diventare uno dei più grandi giocatori del futuro.

Pressione scudetto? Dobbiamo ricambiare tutto l’amore che riceviamo per questo sport. Abbiamo bisogno di calma, tanta calma, poiché abbiamo ancora molto da fare e un numero di partite che non ci consente distrazioni. Sono contento che la squadra sia così concentrata ed entusiasta di affrontare le gare una alla volta come stanno facendo. Dobbiamo immergerci nella sfida, affrontarla con coraggio e determinazione. Siamo pronti a tutto pur di raggiungere il risultato desiderato. Kim ci ricorda che non bisogna mai arrendersi: è andato lì a metterci la faccia per segnare quel secondo gol, anche contro un avversario che stava per calciare via il pallone a distanza siderale.

L’Eintracht è forte quanto noi, l’abbiamo già osservato e analizzato: sarà una sfida estremamente impegnativa. A causa della pressione che aumenterà man mano che le partite si susseguiranno, non potremo più essere così leggeri ed espressivi né tanto creativi da offrire un intrattenimento condivisibile da tutti. Baderemo alla concretezza“.