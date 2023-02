La Lazio di Maurizio Sarri perde un giocatore importante in vista del debutto in Conference League, e del ritorno degli impegni ogni tre giorni che tanto infastidiscono il tecnico ex Napoli.

Sarri ha perso Romagnoli nella gara contro l’Atalanta e gli esami hanno stabilito che ha avuto una lesione al bicipite della coscia, un infortunio che prevede l’indisponibilità per le prossime tre gare.

La speranza della Lazio è recuperarlo per la gara interna contro la Sampdoria del 27 febbraio, ma tutto dipenderà dal recupero del giocatore, per cui non è da escludere un Romagnoli indisponibile per Napoli-Lazio del 3 marzo, che si giocherebbe tre giorni dopo.

Fonte: Gazzetta dello Sport.